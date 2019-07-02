24 Июля 2020
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Общество Челябинская область
чайка юрий яковлевич генеральный прокурор рф (2018) | Фото: Накануне.RU

Кандидат в губернаторы Челябинской области требует запретить РПЦ за "злостное неупотребление буквы "ё"

Кандидат в губернаторы Челябинской области Андрей Аюпов требует запретить деятельность Русской православной церкви и других традиционных религий России. Соответствующее обращение он направил генпрокурору РФ Юрию Чайке и председателю ЗСО Владимиру Мякушу, передает корреспондент Накануне.RU.

"Злостное неупотребление буквы "Ё" религиозной организацией РПЦ (христианство) на территории РФ – России, к примеру: употребление слова "сестры" вместо "сёстры", - формирует в умах граждан мозгодробильный текст темноты и мрака безграмотности без применения звёздной буквы "Ё", без родовых букв русской азбуки как в написании, так и в своём говорении", - говорится в обращении.

В связи с этим Аюпов требует запретить деятельность Русской православной церкви и других традиционных религий России, которые он считает "темными", а также принять решение о запрете выделения им земельных участков.

Напомним, гендиректор компании "Промконструкция-О", участник конкурсы "Лидеры России" Андрей Аюпов выдвинул свою кандидатуру на выборах губернатора Челябинской области в порядке самовыдвижения.

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Кандидат в губернаторы Челябинской области требует запретить РПЦ за "злостное неупотребление буквы "ё"

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Теги: кандидат, РПЦ, обращение, Юрий Чайка,



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