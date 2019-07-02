Имена победителей конкурса "Молодежный резерв Прикамья" станут известны в августе

Имена победителей кадрового конкурса "Молодежный резерв Прикамья" станут известны в августе. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Всего участниками конкурса стали 1006 человек. В финал конкурса, который состоялся в минувшие выходные, по итогам отборочных испытаний прошли 120 человек. Победители войдут в молодежный резерв Пермского края. Также перед ними откроются возможности для обучения, личностного и профессионального роста, участия в различных мероприятиях, проектах, программе наставничества. Кроме того, благодаря попаданию в резерв, молодым специалистам и управленцам будет оказано содействие в трудоустройстве.

Руководитель проекта, победитель Всероссийского конкурса "Лидеры России" Анна Козицына отметила, что конкурс позволяет выявлять новые кадры.

"В дальнейшем победители придут в органы власти и на предприятия помогать в их развитии. А сейчас впереди у них – комплексная программа развития компетенций в течение одного года, которая включает в себя и наставничество, и обучение, и различные тренинги, и нетворкинг", – сообщила она.

Отметим, что финал конкурса состоял из двух частей. В первой участники решали деловые кейсы по реальной проблематике в направлениях цифровизация, урбанистика, ЖКХ. Во второй части - анализировали системные вопросы и искали пути их решения, а также определяли взаимосвязи с проектами других команд, работая по технологии "мировое кафе". По завершению деловой игры участники должны были сделать в виде коллажа и презентовать символ своего проекта.

Работу конкурсантов оценивали эксперты от РАНХиГС и представители органов власти. Среди экспертов от органов власти были и победители прошлого года, в настоящее время работающие в госструктурах, – Гина Буско и Дмитрий Бородин.

Напомним, участниками прошлогоднего конкурса стали 1053 человека. Он прошел в два этапа. Интеллектуальный тест прошли 228 человек, 120 вышли во второй этап. Призерами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев и вошли в молодежный резерв Прикамья, который открывает возможности по обучению, личностному и профессиональному развитию, участию в различных мероприятиях, проектах, программе наставничества, а также содействует трудоустройству молодых специалистов и управленцев. В настоящий момент трудоустроились уже более 15 резервистов, в том числе и на руководящие позиции.