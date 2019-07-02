Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге

Сегодня на заседании исполкома FISU в Неаполе было принято решение о месте проведения всемирной летней Универсиады 2023 года. Как передает корреспондент Накануне.RU, состязания примет Екатеринбург.

Как заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, уральская столица и сегодня обладает развитой инфраструктурой, необходимой для проведения масштабных мероприятий.

"Однако для того, чтобы принять Универсиаду, нам предстоит еще ударно потрудиться. Нужно построить новые спортивные объекты, в том числе Дворец водных видов спорта, легкоатлетический стадион, дополнительные теннисные корты. Нужно выстроить грамотную логистику, обеспечить работу транспорта и так далее, к этой работе мы готовы. Ведь новая инфраструктура, логистика и технологии станут главным наследием Универсиады и будут служить людям, прежде всего нашим детям и молодежи, жители региона этого очень ждут", - приводит слова Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области.

Также губернатор выразил уверенность, что Универсиада в Екатеринбурге станет одной из самых ярких в истории международного студенческого движения.

Напомним, ранее сообщалось, что в проведении мероприятий Универсиады-2023 будут задействованы объекты сразу трех городов Свердловской области - Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Сысерти. Соревнования планируется проводить на 18 спортивных сооружениях, часть из них уже полностью готовы. Также собираются строить и новые объекты.

Недавно эксперты FISU посетили стадион "Екатеринбург-Арена", где планируется провести открытие и закрытие Универсиады.