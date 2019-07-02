24 Июля 2020
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уличный баскетбол (2019) | Фото: vk.com/club140253898

Екатеринбург впервые примет сразу два крупных международных турнира по уличному баскетболу

Впервые в Екатеринбурге состоятся сразу два крупных международных турнира по уличному баскетболу 3×3 – Challenger FIBA (челленджер среди мужчин) и Women's Series (этап Мировой женской лиги).
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, соревнования пройдут на площадке перед Дворцом игровых видов спорта 9 и 10 июля. В турнире мужчин участие примут 64 баскетболиста (16 клубных команд): ожидается приезд клубов из Китая, Словении, Чехии, Сербии, Египта, Франции, Швейцарии и других стран.

От России на домашнем челленджере FIBA выступят девять команд, включая "Екатеринбург Уралмаш", занявший четвертое место на челленджере в Нанкине (Китай) и команда Sverdlovsk (СырБор).

В свою очередь, в женском турнире выступят 32 баскетболистки (восемь сборных команд - США, Чехия Монголия, Румыния, Венгрия, Франция, Белоруссия, Россия).

При этом екатеринбургский челленджер FIBA станет отборочным на "Лозанна Мастерс", который пройдет в Швейцарии 23 и 24 августа. Организаторы также запланировали турнир среди любителей, в котором планируется участие более 400 человек, а для зрителей будет организована развлекательная программа.

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Екатеринбург впервые примет сразу два крупных международных турнира по уличному баскетболу

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Теги: баскетбол, турниры, Екатеринбург



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