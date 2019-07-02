Земля погрузится в темноту на 4 минуты: где можно увидеть полное солнечное затмение

Полное затмение Солнца 2 июля лучше всего будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине. Об этом сообщает Московский планетарий.

Максимальная фаза затмения наступит в 22:23 мск, продолжительность полной фазы: 4 минуты 33 секунды.

Добавим, что лунные и солнечные затмения происходят раз в полгода. Такой перерыв связан с наклоном лунной орбиты к плоскости орбиты Земли. Точки пересечения орбиты Луны с плоскостью эклиптики называются узлами лунной орбиты, и, когда они находятся близко к линии Солнце-Земля-Луна, происходит лунное или солнечное затмение.

В 2019 году, 26 декабря, произойдет еще одно затмение Солнца, но не полное, а кольцеобразное. А 17 июля с территории России можно будет увидеть затмение Луны.