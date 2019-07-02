В Зауралье сотрудник полиции в ночном баре жестоко избил молодого парня

В Курганской области будут судить бывшего полицейского за избиение человека.

В марте прошлого года в Шумихе в одном из ночных баров полицейский отдыхал в компании своих друзей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Внезапно у него возник конфликт с парнем 1997 года рождения. Началась драка, полицейский ударил своего оппонента в челюсть, сломав ее.

"Перелом челюсти привел к формированию у потерпевшего посттравматического открытого прикуса зубов и деформации лица в левой его части", - отметили в СК.

Позднее сотрудника полиции уволили по дискредитирующим основаниям.