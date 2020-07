Netflix представил официальный постер и промо-кадры к сериалу "Ведьмак"

На постере с главным персонажем – Геральтом из Ривии – есть слоган: "Самых страшных монстров мы создаем сами". Представлены и портреты героев: Ведьмака в исполнении Генри Кавилла, Цириллы (Фрейя Аллан) и Йеннифэр (Аня Чалотра).

Фэнтези-сериал с огромным бюджетом по популярной серии романов Анджея Сапковского уже называют "убийцей "Игры престолов", намекая на масштабность проекта.

Official poster for #TheWitcher on Netflix! pic.twitter.com/1GO1xvLsg8

First look at Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Cholatra), and Ciri (Freya Allan) in #TheWitcher pic.twitter.com/3gLE3oPdel