24 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске предпринимателя приговорили к условному сроку за предоставление организациям подложных документов на выбросы

Предприниматель из Магнитогорска приговорена к условному сроку за предоставление организациям подложных разрешительных документов на выбросы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Индивидуальный предприниматель заключала договоры субподряда с организациями, осуществляющими выбросы вредных веществ, на выполнение проектных и расчетных работ. Она должна была подготовить им разрешительные документы на выбросы. Однако деньги она похитила, а организациям представила подложные разрешительные документы.

Женщина признана виновной в совершении 14 преступлений. Было похищено около 660 тыс. рублей.

Обвиняемую приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

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В Магнитогорске предпринимателя приговорили к условному сроку за предоставление организациям подложных документов на выбросы

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Теги: суд, условный срок, разрешения на выбросы, приговор,



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