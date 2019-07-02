В Магнитогорске предпринимателя приговорили к условному сроку за предоставление организациям подложных документов на выбросы

Предприниматель из Магнитогорска приговорена к условному сроку за предоставление организациям подложных разрешительных документов на выбросы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Индивидуальный предприниматель заключала договоры субподряда с организациями, осуществляющими выбросы вредных веществ, на выполнение проектных и расчетных работ. Она должна была подготовить им разрешительные документы на выбросы. Однако деньги она похитила, а организациям представила подложные разрешительные документы.

Женщина признана виновной в совершении 14 преступлений. Было похищено около 660 тыс. рублей.

Обвиняемую приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.