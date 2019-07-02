В Оренбургской области тигрица напала на мужчину, который пробрался в зоопарк и пытался похитить тигренка

В Оренбургской области тигрица в зоопарке напала на мужчину, который пытался похитить у нее тигренка.

Инцидент произошел в Бузулуке на стадионе "Труд", сообщили Накануне.RU в УМВД России по Оренбургской области.

20-летний мужчина пробрался в передвижной зоопарк и попытался через прутья клетки похитить амурского тигренка. Тигрица вцепилась в руку незваного гостя, на крики сбежались работники зоопарка и с трудом оттащили пострадавшего от клетки.

Сейчас молодой человек с различными травмами доставлен в больницу, тигренок также пострадал.

На пострадавшего завели уголовное дело о краже.