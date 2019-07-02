В Тобольске построят новую насосную станцию и увеличат объем ремонтов сетей

24 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
тобольская тэц фортум (2016) | Фото: wikipedia.org

В Тобольске построят новую насосную станцию и увеличат объем ремонтов сетей

Из-за недостаточного финансирования в Тобольске ветхими признано 27% сетей. Такие данные были озвучены на совещании по развитию сферы ЖКХ, которое провел губернатор Александр Моор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Для того, чтобы в максимально короткий срок привести сети в нормативное состояние, необходимо в несколько раз увеличить объемы сезонных ремонтов. Одним из основных вопросов совещания стало функционирование городской котельной, которая используется как насосная станция, поскольку основным источником тепла для города является Тобольская ТЭЦ. Оборудование и здание, где расположен объект, имеют высокий износ. Александр Моор принял решение о строительстве новой насосной станции и ликвидации аварийного объекта.

Он подчеркнул, что сети должны работать с минимальным количеством инцидентов, а также отметил важность повышения качества питьевой воды и обеспечения бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения

Также на совещании обсуждалось развитие системы "Безопасный город". Глава региона отметил, что в Тобольске появляются новые туристические маршруты и большое количество городских общественных пространств, и они должны быть безопасными для тоболяков и гостей города. Как показал опыт в Тюмени - установка на улицах камер видеонаблюдения и объединение их в централизованную сеть, значительно снижает количество правонарушений и происшествий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тобольске построят новую насосную станцию и увеличат объем ремонтов сетей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сети, жкх, насосная станция, александр моор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров