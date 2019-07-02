В Тобольске построят новую насосную станцию и увеличат объем ремонтов сетей

Из-за недостаточного финансирования в Тобольске ветхими признано 27% сетей. Такие данные были озвучены на совещании по развитию сферы ЖКХ, которое провел губернатор Александр Моор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Для того, чтобы в максимально короткий срок привести сети в нормативное состояние, необходимо в несколько раз увеличить объемы сезонных ремонтов. Одним из основных вопросов совещания стало функционирование городской котельной, которая используется как насосная станция, поскольку основным источником тепла для города является Тобольская ТЭЦ. Оборудование и здание, где расположен объект, имеют высокий износ. Александр Моор принял решение о строительстве новой насосной станции и ликвидации аварийного объекта.

Он подчеркнул, что сети должны работать с минимальным количеством инцидентов, а также отметил важность повышения качества питьевой воды и обеспечения бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения

Также на совещании обсуждалось развитие системы "Безопасный город". Глава региона отметил, что в Тобольске появляются новые туристические маршруты и большое количество городских общественных пространств, и они должны быть безопасными для тоболяков и гостей города. Как показал опыт в Тюмени - установка на улицах камер видеонаблюдения и объединение их в централизованную сеть, значительно снижает количество правонарушений и происшествий.