Трамп решил оставить разведку в Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане останутся разведподразделения американской армии. Об этом он сообщил в интервью Fох News.

"Мы оставим очень сильную разведку, гораздо больше, чем можно было бы подумать", - заявил Трамп, добавив, что это "очень важно".

В марте этого года в Конгресс США был внесен законопроект о выводе американских войск из Афганистана. Согласно документу, американский контингент должен будет выйти из страны до конца года.

На войну в Афганистане США потратили $2 трлн, за время военного конфликта погибли 2,3 тыс. военнослужащих Соединенных Штатов, отмечает Regnum.