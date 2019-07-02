24 Июля 2020
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Политика За рубежом
Американский контингент уже 16 лет находится в Афганистане без внятных целей (2017) | Фото: www.nritribune.com/

Трамп решил оставить разведку в Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане останутся разведподразделения американской армии. Об этом он сообщил в интервью Fох News.

"Мы оставим очень сильную разведку, гораздо больше, чем можно было бы подумать", - заявил Трамп, добавив, что это "очень важно".

В марте этого года в Конгресс США был внесен законопроект о выводе американских войск из Афганистана. Согласно документу, американский контингент должен будет выйти из страны до конца года.

На войну в Афганистане США потратили $2 трлн, за время военного конфликта погибли 2,3 тыс. военнослужащих Соединенных Штатов, отмечает Regnum.

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Трамп решил оставить разведку в Афганистане

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Теги: дональд трамп, сша, афганистан



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