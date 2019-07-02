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Происшествия Свердловская область
мусор, помойка, Челябинск (2018) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле мать призналась в убийстве младенца, которого нашли в мусорном контейнере

В Нижнем Тагиле по "горячим следам" раскрыто убийство матерью своего новорожденного ребенка. Женщина уже во всем созналась.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, тело младенца было найдено в мусорном контейнере с признаками криминальной смерти. После этого немедленно возбудили уголовное дело.

Очень скоро была установлена мать ребенка, которая дала признательные показания в его убийстве. В настоящее время проводятся следственные действия с ее участием.

Как отметили в СКР, семья, в которой произошел инцидент, на учете в органах профилактики не состояла. Сейчас выясняются все обстоятельства преступления, в том числе мотив убийства.

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В Нижнем Тагиле мать призналась в убийстве младенца, которого нашли в мусорном контейнере

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Теги: младенец, убийство, Нижний Тагил, СКР



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Развитие сюжета:

Ранее 07.11.2019 08:39 Мск Жительница Нижнего Тагила, убившая младенца и выбросившая его на помойку, признана невменяемой

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