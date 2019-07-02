В Нижнем Тагиле мать призналась в убийстве младенца, которого нашли в мусорном контейнере

В Нижнем Тагиле по "горячим следам" раскрыто убийство матерью своего новорожденного ребенка. Женщина уже во всем созналась.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, тело младенца было найдено в мусорном контейнере с признаками криминальной смерти. После этого немедленно возбудили уголовное дело.

Очень скоро была установлена мать ребенка, которая дала признательные показания в его убийстве. В настоящее время проводятся следственные действия с ее участием.

Как отметили в СКР, семья, в которой произошел инцидент, на учете в органах профилактики не состояла. Сейчас выясняются все обстоятельства преступления, в том числе мотив убийства.