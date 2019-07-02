В Минтрансе России запрет рейсов в Чехию назвали нарушением соглашений

В российском Минтрансе назвали нарушением соглашений действия чешских властей, запретивших часть рейсов отечественных авиаперевозчиков. Так, были отменены рейсы "Уральских авиалиний" (правда, потом глава компании заявил, что перелеты возобновлены), "Аэрофлота" и "Победы" в Прагу и Карловы Вары.

"Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями. В Минтрансе ожидают, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки", - цитирует РИА Новости пресс-службу Минтранса.

Ранее неназванные источники российских агентств сообщили, что запрет чешских властей – это "ответ" на условия, по которым чешский нацперевозчик Czech Airlines может совершать транссибирские перелеты (очевидно, чехи остались ими недовольны).