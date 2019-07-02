24 Июля 2020
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Общество Челябинская область
команда челябинской области, лидеры россии, Алексей Текслер (2019) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

501 человек подали заявки на участие в кадровом проекте Алексея Текслера

501 человек подали заявки на участие в проекте "Команда Челябинской области", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Сбор заявок продлится до 28 июля.

Напомним, 28 июня Алексей Текслер на встрече с финалистами и полуфиналистами конкурса "Лидеры России" дал старт кадровому проекту "Команда Челябинской области".

"Это открытый и объективный конкурс для современных управленцев, которые хотят реализовать свой потенциал в родной области. Я формирую новую команду, и победителей конкурса мы будем рассматривать для назначения на должности, как в областную администрацию, так и в муниципалитеты", - заявил Алексей Текслер.

Конкурс будет проходить в три этапа, а подведение итогов состоится 5 сентября. В нем могут принять участие граждане РФ в возрасте до 50 лет, имеющие высшее образование, стаж работы по специальности не менее четырех лет, в том числе опыт управленческой деятельности не менее трех лет.

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501 человек подали заявки на участие в кадровом проекте Алексея Текслера

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Теги: Алексей Текслер, кадровый проект, команда Челябинской области, конкурс,



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