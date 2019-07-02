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Антон Шипулин (2019) | Фото:

Конкурентом Шипулина за место в Госдуме стал организатор протеста против "оптимизации" здравоохранения

"Справедливая Россия" выдвинула своего кандидата на довыборы в Госдуму РФ по Серовскому округу. Как передает корреспондент Накануне.RU, им стал фельдшер "скорой помощи" Алексей Коровин.

Как сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин, Коровину 43 года, 22 из которых он отработал фельдшером Новой Ляле, а в 2015 году стал известен, организовав акцию протеста работников "скорой" против принудительного расторжения трудовых договоров и "оптимизации" здравоохранения.

фельдшер скорой помощи Алексей Коровин(2019)|Фото: vk.com/ionindm

"При выборе кандидатуры партия "Справедливая Россия" руководствовалась тем, что местным жителям он может быть более интересным, чем кандидат от "Единой России" Антон Шипулин. Биатлонисты в Госдуме от Свердловской области уже есть, а вот простого фельдшера, знающего проблемы медицины изнутри - там нет со всей России", - написал Дмитрий Ионин на своей странице в соцсети.

Напомним, в конце мая Антон Шипулин выиграл праймериз "Единой России" на довыборы в Госдуму, которые состоятся в сентябре. Позже биатлонист рассказал, как он собирается вести свою предвыборную кампанию.

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Конкурентом Шипулина за место в Госдуме стал организатор протеста против "оптимизации" здравоохранения

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Теги: Шипулин, Коровин, Госдума



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