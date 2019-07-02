Более 300 км региональных дорог отремонтируют в Воронежской области в 2019 году

Накануне в правительстве Воронежской области обсуждали ход реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории региона, передает корреспондент Накануне.RU. Совещание проводил губернатор Александр Гусев. Докладывал руководитель областного департамента дорожной деятельности Максим Оськин.

Он сообщил, что для реализации регионального проекта «Дорожная сеть» из федерального бюджета Воронежской области на 2019 год предоставлен межбюджетный трансферт на сумму 1,2 млрд рублей. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 3,3 млрд рублей.

В рамках реализации проекта заключены семь государственных контрактов на выполнение работ по ремонту региональных автомобильных дорог в районах области на общую сумму 3,2 млрд рублей. На эти средства отремонтируют 38 дорог общей протяженностью 306 км. Кроме того, заключен 1 муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог на улицах Воронежа на сумму 500 млн рублей. В областном центре проведут ремонт 23 объектов общей протяженностью 25 км. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком.

Помимо этого, заключен контракт на выполнение работ по обустройству 25 тротуаров на 94 млн рублей, а также определены подрядные организации на выполнение работ по обустройству 41 пешеходных перехода возле соцобъектов и 26 объектов линий электроосвещения вдоль региональных дорог в населенных пунктах области. Контракты будут заключены в ближайшие дни.

По словам Максима Оськина, принято решение провести в конце июля конкурсные процедуры по реконструкции аварийного путепровода по ул. 9 Января и по ремонту моста через водосброс Воронежского водохранилища. Завершить работы по указанным объектам планируют в 2020 году.

Руководитель департамента также сообщил, что в текущем году 400 млн рублей будут направлены на приобретение и содержание средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории области. Финансировать проект будет региональный бюджет в рамках проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», федеральные средства задействовать не планируется.

А в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2019 году будут создаваться условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Кроме того, будет организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения, Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Комментируя доклад, глава региона подчеркнул, что все мероприятия, направленные на снижение аварийности на дорогах, должны быть результативными – «не для галочки». Губернатор поручил максимально быстро завершить ремонт Северного моста в Воронеже. Срок работ нужно сократить как минимум на треть: " Работы на этом объекте должны вестись круглосуточно. И давайте не будем ставить сроки в контрактах по полгода, когда работы можно сделать за месяц. Сроки исполнения должны быть приближены к фактическим срокам выполнения работ. Нужно менять подход".