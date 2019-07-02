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машина скорой помощи, скорая помощь (2016) | Фото: youtube.com

Работникам пензенской "скорой" пообещали повысить зарплату

Надбавка за стаж будет возвращена не только медикам Пензенской областной ССМП, но и распространена на водителей автомобилей скорой помощи.

1 июля в здании Пензенской ОССМП состоялась встреча министра здравоохранения с представителями коллектива учреждения, сообщает профсоюз "Действие".

Достигнута договоренность о поэтапном повышении заработной платы. Письменные обязательства пообещали представить 2 июля.

"Если проект решения нас устроит, мы откажемся от возобновления "итальянской забастовки", - заявил заместитель председателя профкома Андрей Бородин.

Ранее сообщалось, что работники "Пензенской областной станции скорой медицинской помощи" приостановили"итальянскую забастовку", которую начали 27 мая. Это произошло после переговоров с и. о министра здравоохранения Оксаной Чижовой и главным врачом Владимиром Атякшевым.

По ряду пунктов коллективного обращения было достигнуто согласие: снятие необоснованных выговоров, согласие на доплату 100% к окладу при работе в неполной бригаде, включение представителей профсоюзов в комиссии по распределению стимулирующих выплат и вынесения дисциплинарных взысканий, создание рабочей группы.

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Работникам пензенской "скорой" пообещали повысить зарплату

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Теги: пенза, скорая помощь, итальянская забастовка



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