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кадр из сериала &quot;Последние цари&quot; (2019) | Фото: netflix.com

Во время "Царских дней" в России будут смотреть американский сериал о падении дома Романовых

3 июля 2019 года выходит первая серия американского сериала "Последние цари" о падении династии Романовых, всего в сериале шесть эпизодов, а значит, аккурат во время "Царских дней" в России будут выходить новые серии. Сюжет начинается с коронации Николая II и заканчивается расстрелом отрекшегося уже царя и его семьи в Екатеринбурге. После сериала "Чернобыль" и фильма "Курск" многие замечают некоторую закономерность – наши катастрофы и темные пятна истории начали пользоваться особым вниманием западных режиссеров.

Сериал спонсирован сервисом Netflix, первый сезон будет состоять из шести эпизодов. Синопсис от производителей звучит так: "Когда социальные потрясения прокатываются по России в начале 20-го века, царь Николай II сопротивляется переменам, чем разжигает революцию и провоцирует конец династии Романовых".

Критики в ожидании ленты посмотрели трейлер и сделали первый вывод – царь ненастоящий! Актерский состав подвергся тщательному изучению и, по мнению экспертов, никто из исполнителей главных ролей непохож на реальных исторических персонажей. По трейлеру непонятно, будет ли показана Ходынка, но момент с порвавшейся цепочкой, на которой держался Орден Андрея Первозванного во время коронации, показали слишком нарочито, убеждают историки, чего же ждать от массовой трагедии – покажут во всех деталях? Самая большая опасность фильма в том, что спроектирован он как бы в жанре документалки, а это прямой путь к подлогу и переписыванию истории, уверены критики портала Teleprogramma.pro:

"Многие принимают фильм как точную реконструкцию истории, именно так история и переписывается. Настрой сериала, его подача, выводы, к которым подталкивают создатели и заказчики проекта – все это реально работающие технологии воздействия на умы.

кадр из сериала "Последние цари"(2019)|Фото: netflix.com

И недалек тот час, когда дети будут уверены, что в Великой Отечественной войне победили американцы, Саласпилс был детским лагерем отдыха, а Россия всегда была католической, потому что дамы при дворе крестились левой рукой, как это показано в трейлере сериала "Последние цари".

кадр из сериала "Последние цари"(2019)|Фото: netflix.com

Примечательно, что сериал будет демонстрироваться в России и во время проведения "Царских дней". Известно, что, несмотря на научно-популярный жанр, документальными будут только некоторые вставки (мнения из интервью историков-экспертов), в целом фильм будет художественным со всеми известными приемами – в том числе и с эротическими сценами. Неизвестно, взяли ли в сюжет Матильду Кшесинскую, наделавшую так много шуму среди патриотически-религиозной части населения России, но точно знаем, что одна из главных ролей – это "мистический старец" Распутин, шарлатан или экстрасенс, окормлявшийся у царской семьи и непризнанный Церковью как святой, несмотря на какие-то якобы чудеса, которые он выдавал для страждущих и больных. Судя по трейлеру, линия с Распутиным, управляющим через царицу Николаем II, и критика царя ближайшим окружением по этому поводу станет ключевой.

кадр из сериала "Последние цари"(2019)|Фото: netflix.com

Выразят ли протест православные России, начнет ли Наталья Поклонская требовать запрета американского сериала, как они это делали перед премьерой фильма "Матильда"? Несмотря на то, что в кино-продукте под названием "Чернобыль" подавляющее большинство критиков увидели попытку очернить советскую бытность, а эксперты находили ляпы в сюжетообразующих эпизодах – запретить сериал, тем не менее, никто не потребовал. Но, как известно, православная публика в России очень остро реагирует на упоминание имени Николая II "всуе", а так как святым он и его семья признаны не за праведную жизнь, а за мученическую смерть, кинематографисты продолжают эксплуатировать реальные факты из жизни Николая II, которые верующим не нравятся.

"Нетфликс" между тем сообщил в "Твиттере", что перестанет выпускать сериал "Благие знамения" по книге Нила Геймана (автор и другого бестселлера, с успехом положенного в основу одноименного сериала "Американские боги"), так как верующие США массово выступили против экранизации, по их мнению, фантастический сериал легализирует сатанизм (антихрист по сценарию просто ребенок, а демоны защищают людей). Христиане Америки, кажется, добились своего, но как отреагирует православная Россия на американский сериал о своем святом?

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Во время "Царских дней" в России будут смотреть американский сериал о падении дома Романовых

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Теги: Николай II, Царские дни, сериал от Нетфликс, падение дома Романовых, Чернобыль, Курск, расстрел Николая II, Революция 1917, Распутин, Февральский переворот



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