Во время "Царских дней" в России будут смотреть американский сериал о падении дома Романовых

3 июля 2019 года выходит первая серия американского сериала "Последние цари" о падении династии Романовых, всего в сериале шесть эпизодов, а значит, аккурат во время "Царских дней" в России будут выходить новые серии. Сюжет начинается с коронации Николая II и заканчивается расстрелом отрекшегося уже царя и его семьи в Екатеринбурге. После сериала "Чернобыль" и фильма "Курск" многие замечают некоторую закономерность – наши катастрофы и темные пятна истории начали пользоваться особым вниманием западных режиссеров.

Сериал спонсирован сервисом Netflix, первый сезон будет состоять из шести эпизодов. Синопсис от производителей звучит так: "Когда социальные потрясения прокатываются по России в начале 20-го века, царь Николай II сопротивляется переменам, чем разжигает революцию и провоцирует конец династии Романовых".

Критики в ожидании ленты посмотрели трейлер и сделали первый вывод – царь ненастоящий! Актерский состав подвергся тщательному изучению и, по мнению экспертов, никто из исполнителей главных ролей непохож на реальных исторических персонажей. По трейлеру непонятно, будет ли показана Ходынка, но момент с порвавшейся цепочкой, на которой держался Орден Андрея Первозванного во время коронации, показали слишком нарочито, убеждают историки, чего же ждать от массовой трагедии – покажут во всех деталях? Самая большая опасность фильма в том, что спроектирован он как бы в жанре документалки, а это прямой путь к подлогу и переписыванию истории, уверены критики портала Teleprogramma.pro:

"Многие принимают фильм как точную реконструкцию истории, именно так история и переписывается. Настрой сериала, его подача, выводы, к которым подталкивают создатели и заказчики проекта – все это реально работающие технологии воздействия на умы.

И недалек тот час, когда дети будут уверены, что в Великой Отечественной войне победили американцы, Саласпилс был детским лагерем отдыха, а Россия всегда была католической, потому что дамы при дворе крестились левой рукой, как это показано в трейлере сериала "Последние цари".

Примечательно, что сериал будет демонстрироваться в России и во время проведения "Царских дней". Известно, что, несмотря на научно-популярный жанр, документальными будут только некоторые вставки (мнения из интервью историков-экспертов), в целом фильм будет художественным со всеми известными приемами – в том числе и с эротическими сценами. Неизвестно, взяли ли в сюжет Матильду Кшесинскую, наделавшую так много шуму среди патриотически-религиозной части населения России, но точно знаем, что одна из главных ролей – это "мистический старец" Распутин, шарлатан или экстрасенс, окормлявшийся у царской семьи и непризнанный Церковью как святой, несмотря на какие-то якобы чудеса, которые он выдавал для страждущих и больных. Судя по трейлеру, линия с Распутиным, управляющим через царицу Николаем II, и критика царя ближайшим окружением по этому поводу станет ключевой.

Выразят ли протест православные России, начнет ли Наталья Поклонская требовать запрета американского сериала, как они это делали перед премьерой фильма "Матильда"? Несмотря на то, что в кино-продукте под названием "Чернобыль" подавляющее большинство критиков увидели попытку очернить советскую бытность, а эксперты находили ляпы в сюжетообразующих эпизодах – запретить сериал, тем не менее, никто не потребовал. Но, как известно, православная публика в России очень остро реагирует на упоминание имени Николая II "всуе", а так как святым он и его семья признаны не за праведную жизнь, а за мученическую смерть, кинематографисты продолжают эксплуатировать реальные факты из жизни Николая II, которые верующим не нравятся.

"Нетфликс" между тем сообщил в "Твиттере", что перестанет выпускать сериал "Благие знамения" по книге Нила Геймана (автор и другого бестселлера, с успехом положенного в основу одноименного сериала "Американские боги"), так как верующие США массово выступили против экранизации, по их мнению, фантастический сериал легализирует сатанизм (антихрист по сценарию просто ребенок, а демоны защищают людей). Христиане Америки, кажется, добились своего, но как отреагирует православная Россия на американский сериал о своем святом?