Миронов предложил дополнить внесенные в Госдуму "законы Гартунга" о помощи вкладчикам

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову в связи с ситуацией в сфере защиты прав вкладчиков обанкротившихся банков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партия "Справедливая Россия".

Он напомнил, что фракция "СР" внесла на рассмотрение в Госдуму два важных для вкладчиков законопроекта, один из которых предусматривает изменения очередности удовлетворения требований кредиторов кредитной организации, а второй предполагает повышение страховых выплат при банкротстве кредитной организации в отношении граждан, попавших в трудные жизненные ситуации, с 1,4 млн до 10 млн рублей. К трудным жизненным ситуациям в проекте предлагается отнести случаи, когда в числе вкладчиков, пострадавших при отзыве лицензии оказывались "превышенцы", которые по ряду причин не могли разместить вклад в размерах, не превышающих сумму гарантированного возмещения. Например, продажа квартиры и подготовка к покупке другого жилья, получение страховой выплаты, концентрация средств для оплаты лечения, получение наследства.

Однако по словам Сергея Миронова, законопроект не учитывает случаи, когда вкладчики копили деньги на своем счете. В случае банкротства банка, они не попадают под перечень, но это не отменяет наличие у них трудной жизненной ситуации в результате потери накоплений. Как сообщил председатель партии "СР", фракция получила коллективное обращение от вкладчиков, открывших вклад "Социальная защита" в банке "Югра". Для них потерянные средства являлись последними.

"И, как следствие, указанные граждане оказались в трудной жизненной ситуации. Банк "Югра" привлекал средства граждан под вклад "Социальная защита", где одним из условий размещения средств было обязательное отнесение граждан к одной из льготных категорий: пенсионер, инвалид, участник ВОВ, блокадник Ленинграда, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, ветеран труда, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АС, семья, имеющая ребенка-инвалида, многодетная семья", – сообщил политик.

Инициативная группа вкладчиков предложила расширить список граждан, относящихся к категории льготников и оказать таким вкладчикам разовую помощь из федерального бюджета, выкупив обязательства банков перед этими вкладчиками через АСВ, либо путем использования иного механизма. В результате свои деньги получат 8 тыс. 250 человек, необходимый объем средств - около 4 млрд 50 млн руб

"Указанная сумма расходов бюджета существенно меньше, чем предполагаемая на реализацию законопроекта № 680935-7, внесенного депутатами фракции, однако, при реализации проекта федерального закона № 680935-7, количество вкладчиков банка "ЮГРА", которые смогут вернуть свои денежные средства по вкладам, составит более 23% от общего числа вкладчиков данной кредитной организации", – резюмировал Председатель СР.

Для обсуждения законодательных инициатив Сергей Миронов попросил Антона Силуанова провести встречу с депутатом Валерием Гартунгом, который является автором внесенных в Госдуму законопроектов.

Как сообщало Накануне.RU, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.