24 Июля 2020
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Происшествия Курганская область
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

В Кургане подросток угнал машину и слетел с трассы

В Кургане 17-летний подросток угнал "десятку" и отправился катать по ночному городу своих знакомых - в машине находились пять человек: девушки и парни от 15 до 18 лет.

В какой-то момент юноша не справился с управлением и автомобиль слетел с дороги, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Водитель убежал с места аварии, позже его задержали. Три его пассажира получили различные травмы - 15-летний мальчик и 16-летняя девочка доставлены в больницу имени Красного Креста, еще одна 18-летняя девушка - во 2-ю горбольницу Кургана.

По факту угона машины возбуждено уголовное дело, подростку грозит до 5 лет тюрьмы.

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В Кургане подросток угнал машину и слетел с трассы

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Теги: Курган, ДТП, авария, ВАЗ, несовершеннолетние, угон, травмы, ГИБДД



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