На Среднем Урале спасатели нашли девушку, пропавшую на озере Молтаево

На Среднем Урале спасатели нашли девушку, потерявшуюся в Алапаевском районе. Сейчас она в больнице.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, 19-летняя девушка пропала 1 июля на озере Молтаево. Сегодня утром специалисты выдвинулись на ее поиски.

В 9 часов 20 минут они обнаружили девушку на окраине поселка Маевка - это примерно в 4-5 км от места пропажи. Спасатели надели на нее теплые вещи и отпоили горячим чаем, после чего доставили в Алапаевскую больницу.

Где пропавшая находилась все это время, а также обстоятельства ее исчезновения еще предстоит выяснить.