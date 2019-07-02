24 Июля 2020
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Происшествия Тюменская область
(2004) | Фото

Пьяный тюменец решил "разыграть" прохожих – бросил в них муляж гранаты, сопровождая это стрельбой из пистолета

В Тюмени силовики задержали 33-летнего безработного, который стрелял из пистолета в одном из дворов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД.

В полицию с жалобой на выстрелы, раздававшиеся в одном из дворов, обратились местные жители. Силовики выяснили, что ночью в одном из дворов по улице 50 лет Октября было застолье. В какой-то момент один из его участников решил "разнообразить" вечер, достав из кармана охолощенный пистолет и муляж гранаты.

Компания отправилась гулять по соседним дворам, где злоумышленник несколько раз выстрелил холостыми патронами в воздух. Затем он решил бросить муляж гранаты в прохожих, желая их разыграть. Испуганные пострадавшие обратились за помощью в полицию.

Шутником оказался 33-летний безработный тюменец. Оружие и "боеприпасы" изъяты. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.

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Пьяный тюменец решил "разыграть" прохожих – бросил в них муляж гранаты, сопровождая это стрельбой из пистолета

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Теги: пистолет, холостые патроны, муляж гранаты, хулиганство



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