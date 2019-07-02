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Общество Тюменская область Уральский ФО
кран вода опрессовка (2009) | Фото: www.vitawater.ru

После "прямой линии" власти решили ситуацию с водой в поселке Тюменского района

Жители села Каскара, пожаловавшиеся Владимиру Путину во время "Прямой линии" на отсутствие воды, в скором времени смогут подавать заявки для технологического присоединения. О том, что ситуация с отсутствием центрального водоснабжения в населенном пункте фактически решена сегодня журналистам сообщил заместитель губернатора региона Вячеслав Вахрин во время межрегиональной научно-практической конференции молодых специалистов в сфере водоснабжения и водоотведения, сообщает РБК.

По его словам, Водоканал за две недели провел уличный водопровод, сделал отводы и колодцы. В ближайшие дни будут получены результаты проб воды, после которых от жителей села будут принимать заявки на присоединение. Вячеслав Вахрин отметил, что компания ускорила реализацию концессии.

"Мы в рамках соглашения планировали в 2020 году реконструировать основной водовод, который идет до Каскары, осуществить строительство внутри поселков водоводов на всем пути. Но поскольку есть поручение президента ускориться, часть работ, где живут заявители, была выведена в приоритет. Фактически вопрос уже решен и снят с горячей повестки", - приводит издание слова замгубернатора.

Как сообщало Накануне.RU, вопрос водоснабжения села Каскара был поднят во время "Прямой линии" с президентом России. Путин обратился к губернатору с просьбой решить проблему побыстрее.

Всего в Каскаре живут 7,6 тыс. человек, при этом водой обеспечены 86 многоквартирных и 450 частных домов, пять бюджетных учреждений. Вода поступает в село с Велижанского водозабора, построенного в 1974 г. во время возведения птицефабрики "Тюменский бройлер". До октября прошлого года его эксплуатировало АО "ПРОДО Тюменский бройлер", однако после начала масштабной реконструкции инвестор отказался от эксплуатации водопровода. Вскоре он, став бесхозным, попал на баланс ООО "Тюмень Водоканал".

Как сообщали ранее в администрации Тюменского района, для Каскары нужен новый водовод, который должен быть подключен к аналогичным сетям в Тюмени. Для этого власти района с прошлого года рассчитывают параметры сетей и сооружений. Подготовка включает также составление списка объектов для включения в концессионное соглашение, реестра имущества и прочие мероприятия. Планируется строительство водовода Тюмень – Каскара с отводами на села Яр и Ембаево, а также деревню Тураева и поселок Новотурьинский. Протяженность его составит 16,6 км, также будут построены уличные водопроводы в этих населенных пунктах длиной 14,3 км. По плану, ввести их собираются в следующем году.

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После "прямой линии" власти решили ситуацию с водой в поселке Тюменского района

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Теги: село каскара, питьевая вода, Тюмень Водоканал, прямая линия



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Развитие сюжета:

Ранее 04.07.2019 14:53 Мск К проблеме питьевой воды в Тюменской области подключилась и прокуратура

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Ранее 21.06.2019 13:35 Мск Вода в тюменском селе, жители которого пожаловались на "прямую линию", может появиться раньше озвученного срока
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Ранее 20.06.2019 14:15 Мск Путину позвонили жители тюменского села, которые более 20 лет живут без водопровода

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