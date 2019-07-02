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Армия и ВПК В России За рубежом
пуск ракеты комплекса &quot;Авангард&quot; из позиционного района Домбаровский (2019) | Фото: youtube.com/Минобороны России

Разведка США считает, что Россия выпустит не более 60 комплексов "Авангард"

Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет "Авангард". Такое заключение сделали американские спецслужбы.

Как утверждают источники телеканала CNBC, не найдены производители углеродного волокна, выдерживающего экстремальные температуры во время движения на гиперзвуковых скоростях.

Отмечается, что создание нового оружия будет слишком дорогостоящим, пишет Regnum.

Ранее The National Interest сообщило, что испытания боевого блока ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" доказывают, что российское оружие представляет вполне реальную угрозу.

По данным The National Interest, развертывание "Авангарда" в 2019 году поможет Москве быть впереди Вашингтона и Пекина в гонке гиперзвуковых вооружений.

Тем временем Washington Examiner сообщает, что, несмотря на превосходство российской системы, она уступает американскому оружию в точности систем наведения на цель, а также логистике и по ударным возможностям.

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Разведка США считает, что Россия выпустит не более 60 комплексов "Авангард"

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Теги: авангард, ракета



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