24 Июля 2020
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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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Политика Северо-Западный ФО В России Санкт-Петербург
(2018) | Фото: Накануне.RU

Минус ЛДПР: в Санкт-Петербурге прошли муниципальный фильтр четыре кандидата, Жириновский в бешенстве

Вечером 1 июля городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга завершила прием документов от выдвиженцев на пост губернатора, депутат Законодательного собрания города и лидер фракции ЛДПР Олег Капитанов донес в комиссию еще две подписи муниципальных депутатов, но все равно не преодолевает муниципальный фильтр, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на данные питерского избиркома.

У Капитанова оказались сданы 149 подписей в поддержку своего выдвижения, что недостаточно для преодоления муниципального фильтра, по закону необходимо 155 "автографов".

Ранее другой кандидат в губернаторы, самовыдвиженец Александр Беглов, предложил Капитанову пост в администрации Смольного, что подразумевало неучастие последнего в губернаторской гонке. Капитанов, вроде бы, дал согласие, чем вызвал на себя шквал критики со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского, позже его (Жириновского) сын Игорь Лебедев в партийном телеграм-канале пожелал неудачи Беглову на выборах, высмеяв того за неуклюжесть. Владимир Жириновский из-за "измены" Капитанова не захотел прекращать кампанию в выборах губернатора Санкт-Петербурга, пообещав оперативно найти и раскрутить другого кандидата. Очевидно, что это сейчас уже сделать не удастся.

Таким образом, на сегодняшний день участие в губернаторской кампании в Северной столице примут самовыдвиженец и ставленник Кремля Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Владимир Бортко (КПРФ), Михаил Амосов ("Гражданская платформа").

Владимир Бортко, Надежда Тихонова, Александр Беглов, Михаил Амосов(2019)|Фото: Накануне.RU

В горизбиркоме обязаны до 10 июля проверить подлинность представленных документов кандидатами и либо зарегистрировать их, либо дать мотивированный отказ.

Добавим, что после потока жалоб в Центральную избирательную комиссию со стороны кандидатов в муниципальные депутаты на препятствия, чинимые неизвестными в различных территориальных избиркомах, ситуация несколько стабилизировалась. Об этом на очередном заседании ЦИК в Москве заявил зампред комиссии Николай Булаев, по его словам, реакции из столицы было вполне достаточно, чтобы избирательная кампания в городе на Неве вернулась в правовое русло. Итоги выдвижения и особенно регистрации на выборах в муниципальные советы Санкт-Петербурга станут известны, видимо, в самое ближайшее время.

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Минус ЛДПР: в Санкт-Петербурге прошли муниципальный фильтр четыре кандидата, Жириновский в бешенстве

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Теги: Владимир Жириновский, Игорь Лебедев, Олег Капитанов, Александр Беглов, Надежда Тихонова, Михаил Амосов, Владимир Бортко, Николай Булаев



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Развитие сюжета:

Ранее 29.07.2019 12:10 Мск Статистика петербургских выборов: 275 против 165
Ранее 09.07.2019 11:23 Мск Жириновский "сдал" назад по вопросу выдвижения своего кандидата в Санкт-Петербурге

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