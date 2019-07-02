"С ножами и арматурой". В Магнитогорске произошла массовая драка

В Магнитогорске у железнодорожного вокзала произошла массовая драка с применением холодного оружия.

Инцидент произошел вечером 1 июля.

"Толпа людей и много полиции. Походу к нам возвращаются девяностые. Сейчас только возле паровоза была битва толпа на толпу, с ножами и арматурой, было много не русских. ОМОН всех поймать не успел, разбежались по Ленинскому району", - сообщили очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе регионального ГУ МВД Накануне.RU сообщили, что по факту драки проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"В дежурную часть УМВД города Магнитогорска поступило сообщение, что в привокзальном кафе произошел конфликт между несколькими гражданами. На место происшествие незамедлительно прибыли наряды полиции, а также сотрудники Росгварии, благодаря чему развитие конфликта не допущено, все его участники доставлены в Отдел полиции "Ленинский" для выяснения обстоятельств. Пострадавших нет.", - отметили в ведомстве.