24 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
массовая драка, Магнитогорск, полиция, (2019) | Фото: https://vk.com/magnitkacity

"С ножами и арматурой". В Магнитогорске произошла массовая драка

В Магнитогорске у железнодорожного вокзала произошла массовая драка с применением холодного оружия.

Инцидент произошел вечером 1 июля.

"Толпа людей и много полиции. Походу к нам возвращаются девяностые. Сейчас только возле паровоза была битва толпа на толпу, с ножами и арматурой, было много не русских. ОМОН всех поймать не успел, разбежались по Ленинскому району", - сообщили очевидцы в соцсетях.

массовая драка, Магнитогорск, полиция,(2019)|Фото: https://vk.com/magnitkacity

В пресс-службе регионального ГУ МВД Накануне.RU сообщили, что по факту драки проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

"В дежурную часть УМВД города Магнитогорска поступило сообщение, что в привокзальном кафе произошел конфликт между несколькими гражданами. На место происшествие незамедлительно прибыли наряды полиции, а также сотрудники Росгварии, благодаря чему развитие конфликта не допущено, все его участники доставлены в Отдел полиции "Ленинский" для выяснения обстоятельств. Пострадавших нет.", - отметили в ведомстве.

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"С ножами и арматурой". В Магнитогорске произошла массовая драка

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Теги: массовая драка, холодное оружие, нож, полиция,



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