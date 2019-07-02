В Екатеринбурге вскрыта мошенническая схема с торгами на рынке Форекс: полиция ищет пострадавших

Полиция Екатеринбурга разыскивает пострадавших от действий ООО "Центр аналитики и финансовых технологий" (ООО "ЦАФТ").

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, организация располагалась на улице Радищева, дом 33, 1 этаж (ранее офис находился на Розы Люксембург, 49, оф. 217, БЦ "Онегин"). Как удалось выяснить полицейским, сотрудники ООО "ЦАФТ" привлекают денежные средства под предлогом инвестиций в торги на рынке Форекс. При этом некоторых клиентов изначально звали под предлогом трудоустройства, однако затем просто предлагали вкладывать деньги.

"По версии следствия, суть мошеннической схемы заключается в том, что внесенные гражданами денежные средства якобы вносятся на счета в личных кабинетах, созданных на сайтах Forex Optimum Group и Teletrade - Dj. Затем управление этими счетами начинают осуществлять сотрудники ООО "ЦАФТ" либо иные связанные с ними лица. В результате управления счетами во всех случаях происходит полная потеря средств, которая объясняется неудачными торговыми операциями на бирже, однако на самом деле внесенные средства похищаются в полном объеме", - рассказали в МВД.

На данный момент в полицию поступило более 20 заявлений от потерпевших, которые вносили от 180 тыс. до 1,5 млн руб. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой". Полиция просит всех, кто пострадал от действий ООО "ЦАФТ", сообщить об этом в дежурную часть городского УМВД: 620144, Екатеринбург, ул. Фрунзе, 74. К заявлениям нужно приложить копии документов, полученных от сотрудников данной организации.