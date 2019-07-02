24 Июля 2020
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екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии (2018) | Фото: Накануне.ru

Стала известна причина отмены рейсов российских авиакомпаний в Чехию. "Уральские авиалинии" возобновляют полеты

Аннулирование разрешений на полеты в Чехию, выданных российским авиакомпаниям – это "зеркальный ответ" на условия, предложенные российскими властями для чешского нацперевозчика по транссибирским маршрутам. Об этом со ссылкой на информированный источник пишет "Интерфакс". "И они (авиационные власти Чехии), воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", - сказал собеседник агентства.

Между тем, ТАСС цитирует слова гендиректора "Уральских авиалиний" Сергея Скрутова о том, что перевозчику все-таки разрешили летать в Прагу. " "Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу", - сказал Скуратов. При этом на 9:30 мск во вторник, 2 июля, на сайте авиакомпании сохранялась информация о запрете на полеты. "Рейс У6-701 Екатеринбург-Прага и У6-751 Жуковский-Прага и обратно от 2 июля пока задерживаются на неопределенный срок. Всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам", - говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что "Уральским авиалиниям" запрещены полеты в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского (Москва), "Аэрофлоту" отменена часть рейсов в Прагу из Москвы, авиакомпании "Победа" – перевозки в Карловы Вары.

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Стала известна причина отмены рейсов российских авиакомпаний в Чехию. "Уральские авиалинии" возобновляют полеты

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Теги: чехия, отмена полетов, уральские авиалинии, прага, карловы вары, аэрофорт



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