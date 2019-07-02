"Зенит" расторг контракт с Клаудио Маркизио
Петербургский "Зенит" покинул итальянский полузащитник Клаудио Маркизио. Как информирует пресс-служба клуба, стороны достигли соглашения о досрочном прекращении контракта.
Хавбек присоединился к "Зениту" на правах свободного агента в сентябре прошлого года. 33-летний футболист принял участие в 15 матчах за сине-бело-голубых и забил 2 гола, вместе с командой став чемпионом России.
В апреле Маркизио получил травму, выбыв до конца сезона, а после перенёс операцию на колене.
В "Зените" поблагодарили Клаудио за время, проведенное в клубе, и пожелали удачи в дальнейшей карьере.
Клаудио Маркизио покидает «Зенит».— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 1 июля 2019 г.
Сине-бело-голубые и итальянский полузащитник достигли соглашения о досрочном прекращении контракта: https://t.co/r9HDtWND5B pic.twitter.com/zz41bnm6EJ