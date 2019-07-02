24 Июля 2020
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Спорт Северо-Западный ФО В России
(2018) | Фото: fc-zenit.ru

"Зенит" расторг контракт с Клаудио Маркизио

Петербургский "Зенит" покинул итальянский полузащитник Клаудио Маркизио. Как информирует пресс-служба клуба, стороны достигли соглашения о досрочном прекращении контракта.

Хавбек присоединился к "Зениту" на правах свободного агента в сентябре прошлого года. 33-летний футболист принял участие в 15 матчах за сине-бело-голубых и забил 2 гола, вместе с командой став чемпионом России.

В апреле Маркизио получил травму, выбыв до конца сезона, а после перенёс операцию на колене.

В "Зените" поблагодарили Клаудио за время, проведенное в клубе, и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

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"Зенит" расторг контракт с Клаудио Маркизио

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Теги: Клаудио Маркизио, Зенит, контракт



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