24 Июля 2020
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Общество В России Москва
метро вагон хищник птица (2019) | Фото:mosmetro.ru

На окнах наземных вестибюлей московского метро появились наклейки с хищными птицами

На окнах наземных вестибюлей московского метро появились наклейки с изображением хищных птиц. Они будут отпугивать мелких пернатых и обезопасят их от столкновения со стеклом.

"Часто прозрачные витражные окна бывают невидимы для птичьих стаек – темные силуэты хищников будут побуждать их менять направление полета", - отмечают в пресс-службе Московского метрополитена.

Стикеры с птицами появятся в вестибюлях 21 станции, всего наклеили более 290 стикеров. В каждом из вестибюлей повесили от 4 до 36 силуэтов хищных птиц в зависимости от площади остекления. Станции выбрали не случайно: они расположены в непосредственной близости от парковых зон или мест перелета птичьих стай.

Применение подобных стикеров положительно зарекомендовало себя в ряде мегаполисов мира. Темные силуэты хищных птиц хорошо видны и заставляют пернатых облетать вестибюли метрополитена. Маленькие птицы боятся "теней" соколов и орлов, которые "пикируют" на них сверху, поэтому выбирают другие маршруты полета. Это также позволяет содержать в чистоте территорию вокруг станций и обеспечивать сохранность остекления вестибюлей.

Для отпугивания птиц Московский метрополитен также использует системы, подобные тем, что работают в аэропортах. Звуковым "пугалом" служат записи криков совы, орлана и беркута, которые они издают во время охоты. Крики хищных птиц звучат каждые 10-15 минут. Подобные крики отпугивают птиц, и они не подлетают к станциям.

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На окнах наземных вестибюлей московского метро появились наклейки с хищными птицами

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Теги: вестибюль, метро, хищные птицы



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