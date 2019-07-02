Специалисты предупредили об угрозе эпидемии в затопленной Иркутской области

Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области, пострадавшей из-за наводнения, может обостриться после схода воды. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава Елену Малинникову.

В зоне затопления началась массовая вакцинация людей от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Опасность заражения будет сохраняться еще не меньше месяца.

Отмечается, что на затопленной территории города Тулуна, а также четырех районов находятся кладбища, скотомогильники и очистные сооружения.

Напомним, подтопление территорий в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Как сообщалось, из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу.

Сообщается о 16 погибших. При этом судьба еще девяти человек остается неизвестной, среди них один ребенок. Пострадавшими числятся 760 человек, из которых 155 пришлось госпитализировать.

Минобороны сообщило, что направило в зону затопления оперативную группу войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Основная задача - провести дезинфекцию территорий, пострадавших от наводнения. Будет произведена санитарная обработка подворий, откачка воды из подвалов жилых зданий, ликвидация последствий падежа скота.