24 Июля 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
паводок наводнение подтопление Иркутская область (2019) | Фото:Роскосмос

Роскосмос опубликовал снимки затопленных районов Иркутской области

Роскосмос опубликовал спутниковые снимки тех районов Иркутской области, в которых сложилась критическая ситуация с паводком. Фотографии сделаны в интересах МЧС России, с которым корпорация "взаимодействует и оказывает оперативную информационную поддержку с помощью группировки зондов".

"Съёмка региона, пострадавшего от паводка, осуществляется несколько раз в сутки, полученные снимки немедленно передаются в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС. По состоянию на 1 июля 2019 г. (14:00) получены и переданы данные ДЗЗ общей площадью более 1,5 млн кв. км. В настоящее время в мониторинге задействованы российские космические аппараты ДЗЗ "Ресурс-П" и "Канопус-В", а также космические аппараты партнеров в Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам, которая объединяет 16 организаций-участников по всему миру", - говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.