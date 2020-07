Панарин и Бобровский нашли себе новые клубы в НХЛ. У обоих одни из самых больших зарплат в лиге

Напомним, что оба хоккеиста провели прошедший сезон за "Коламбус Блю Джекетс", но после отказались продлевать сотрудничество с клубом.

В итоге нападающий подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", а вратарь - с "Флорида Пантерс".

Контракт 30-летнего Бобровского рассчитан на 7 лет, зарплата за сезон - около 10 млн долларов. Это вторая зарплата по уровню среди вратарей НХЛ, на первом месте - Кэри Прайс из "Монреаля" с 10,5 млн.

