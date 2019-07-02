Панарин и Бобровский нашли себе новые клубы в НХЛ. У обоих одни из самых больших зарплат в лиге

Российские хоккеисты Артемий Панарин и Сергей Бобровский нашли себе новые клубы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Напомним, что оба хоккеиста провели прошедший сезон за "Коламбус Блю Джекетс", но после отказались продлевать сотрудничество с клубом.

В итоге нападающий подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", а вратарь - с "Флорида Пантерс".

Контракт 30-летнего Бобровского рассчитан на 7 лет, зарплата за сезон - около 10 млн долларов. Это вторая зарплата по уровню среди вратарей НХЛ, на первом месте - Кэри Прайс из "Монреаля" с 10,5 млн.

Контракт 27-летнего Панарина также рассчитан на 7 лет, общая сумма - 81,5 млн долларов (в среднем годовая зарплата составит около 11,642 млн). Это вторая зарплата по уровню в лиге. Лидирует же по этому показателю нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид с 12,5 млн долларов в год, информирует портал sport24.ru.