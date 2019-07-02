24 Июля 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
змея, гадюка, Ноябрьск (2019) | Фото: vk.com/nojabrsk112

Жители Ноябрьска сообщили о нашествии змей

Жители Ноябрьска пожаловались на нашествие змей: сразу несколько фотографий пресмыкающихся, сделанных в окрестностях города, выложили интернет-пользователи в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Один из местных жителей опубликовал в телеграм-канале группы "Происшествия Ноябрьск" видеозапись убийства змеи из пистолета. На кадрах видно, что мужчина обнаружил змею рядом с водоемом, приблизился к ней, и когда она зашипела, достал пистолет. Расстрелянная гадюка упала в воду и ее унесло течением. Интернет-пользователи такой жестокости автора видеоролика не одобрили и напомнили, что змеи включены в Красную книгу Ямала.

змея, гадюка, Ноябрьск(2019)|Фото: vk.com/nojabrsk112

Отметим, что активность змей связана, прежде всего, с погодными условиями - когда в городе станет прохладно, пресмыкающиеся вновь пропадут. Кроме того, нападает змея только если чувствует опасность, потому в случае встречи с ползущей змеей ученые рекомендуют замереть и дать ей возможность уйти. Также не следует совершать резких движений и убегать, поскольку можно наступить на другую, незамеченную змею.

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Жители Ноябрьска сообщили о нашествии змей

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Теги: змея, гадюка, ноябрьск



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Развитие сюжета:

Ранее 03.07.2019 12:12 Мск Жительница Ноябрьска поймала гадюку ведром

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