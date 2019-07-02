"Победа" приостанавливает полеты в Карловы Вары

Авиакомпания "Победа" приостанавливает полеты из Москвы в Карловы Вары. Причиной стало требование авиационных властей Чехии.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", которая сегодня тоже объявила об отмене части рейсов в Чехию. "Мы отменяем рейсы Москва - Карловы Вары по требованию авиавластей Чехии", - цитирует РИА Новости представителя "Победы".

Ранее стало известно, что власти Чехии аннулировали часть разрешений на полеты "Аэрофлота" и разрешения, выданные "Уральским авиалиниям" – последние приостанавливают полеты из Екатеринбурга и из Москвы в Прагу. "Аэрофлот" собирается отправить пассажиров, купивших билеты, самолетами других перевозчиков или со стыковками-пересадками в европейских городах.