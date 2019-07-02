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Алла Пугачева (2018) | Фото:instagram.com/alla_orfey

Работников Рижского вокзала могут наказать после инцидента с авто Пугачевой

В дирекции РЖД прокомментировали поступок Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону Рижского вокзала Москвы.

Напомним, певицу и ее супруга Максима Галкина подвезли к вагону поезда сообщением Москва - Рига на дорогом люксовом автомобиле. Приезд исполнительницы засняли очевидцы и опубликовали видео в социальных сетях.

Отмечалось, что одни поклонники раскритиковали певицу, другие - не обратили на это внимания.

В РЖД пояснили, что автомобиль подъехал к поезду не по перрону, а по технической платформе, предназначенной для спецтехники. Другим пассажирам иномарка не помешала.

Однако въезд автомобиля на платформу является поводом для разбирательства. Действия работников Рижского вокзала проверят после инцидента, передает Regnum.

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Работников Рижского вокзала могут наказать после инцидента с авто Пугачевой

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Теги: алла пугачева, рижский вокзал



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Ранее 03.07.2019 10:37 Мск Киркоров и Лоза прокомментировали автомобиль Пугачевой на перроне Рижского вокзала

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Ранее 02.07.2019 02:01 Мск Пугачева проехалась по перрону вокзала на машине

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