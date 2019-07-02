Работников Рижского вокзала могут наказать после инцидента с авто Пугачевой

В дирекции РЖД прокомментировали поступок Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону Рижского вокзала Москвы.

Напомним, певицу и ее супруга Максима Галкина подвезли к вагону поезда сообщением Москва - Рига на дорогом люксовом автомобиле. Приезд исполнительницы засняли очевидцы и опубликовали видео в социальных сетях.

Отмечалось, что одни поклонники раскритиковали певицу, другие - не обратили на это внимания.

В РЖД пояснили, что автомобиль подъехал к поезду не по перрону, а по технической платформе, предназначенной для спецтехники. Другим пассажирам иномарка не помешала.

Однако въезд автомобиля на платформу является поводом для разбирательства. Действия работников Рижского вокзала проверят после инцидента, передает Regnum.