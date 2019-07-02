В Екатеринбурге судят вымогателей, с оружием требовавших от своего бывшего компаньона миллион

В Екатеринбурге судят местных жителей, обвиняемых в вымогательстве. Они требовали миллион рублей у своего знакомого, угрожая "связями" с бандитами.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в марте прошлого года потерпевший ушел с должности директора одной из организаций. Его бывшие компаньоны, поняв, что он "увел" с собой клиентов в конкурирующую фирму своей супруги, решили проучить его за это.

Мужчины, используя угрозы физической расправы и оказывая психологическое воздействие, стали вымогать у него деньги: они угрожали распространить некие позорящие бизнесмена сведения и подкрепляли свои слова ложными заявлениями о связях с людьми из преступного мира.

Коммерсант обратился в правоохранительные органы. 18 мая прошлого года под контролем силовиков он встретился с одним из вымогателей, который достал оружие и потребовал денег. В этот момент злоумышленник и был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. Любителям наживы грозит до 15 лет колонии.