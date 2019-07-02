В Прикамье задержаны 12 сотрудников автосалона – им вменяют trade-in за рубль и продажи в кабальный кредит машин по завышенной вдвое цене

В Пермском районе десятки людей пострадали от действий сотрудников одного из автосалонов, которые принимали у клиентов автомобили по программе trade-in за 1 руб., а потом путём психологического давления заставляли покупать у них машины по цене вдвое большей, нежели реальная, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

По такой схеме "работали" в автосалоне, расположенном на шоссе Космонавтов в Пермском районе. Сначала сотрудники принимали у клиента автомобиль по trade-in, платя за него 1 руб., а потом "впаривали" машины из этого же магазина, выставляя их по цене, вдвое превышающей реальную. Следующим этапом обмана клиентов, полагают полицейские, были кабальные кредитные договоры. Их оформляли по завышенной ставке и на суммы, превышающие в разы стоимость транспортных средств.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемыми проходят 14 работников салона, 12 из них задержаны Заявления полицейским написали более двух десятков пострадавших. Сумма ущерба устанавливается. Все, кто пострадал от злоумышленников, могут обратиться к правоохранителям по телефонам (919) 447-54-81, 296-35-45, 296-23-93.