24 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
спасатели, лодка, Ивдель (2017) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Челябинске парень и девушка получили травмы, упав на дно Изумрудного карьера

В Челябинске парень и девушка упали на дно сухой части карьера Изумрудный, сорвавшись с семиметровой высоты. Пострадавшие получили травмы и не могли выбраться самостоятельно, сообщили Накануне.RU в управлении по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения.

Инцидент произошел вечером накануне. На место прибыли сотрудники МЧС, ССМП, УМВД, МКУ ЧГСС.

Мужчина 20 лет и женщина 21 года упали с высоты 5-7 метров на дно в сухую часть искусственного водоема. В результате падения мужчина получил черепно-мозговую травму, а у женщины выявлен перелом ноги.

Пострадавших переправили на надувной лодке по водной части карьера и передали бригаде скорой помощи.

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В Челябинске парень и девушка получили травмы, упав на дно Изумрудного карьера

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Теги: карьер Изумрудный, МЧС, спасатели, карьер, травмы,



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