Facebook эвакуировал часть офиса из-за посылки с веществом, похожим на зарин

Компания Facebook была вынуждена эвакуировать сотрудников из четырех зданий штаб-квартиры в Кремниевой долине после того, как в близлежащее почтовое отделение доставили посылку с нервнопаралитическим веществом. Она была адресована Facebook.

Местные СМИ отмечают, что двоих людей, которые прикасались к посылке с веществом, похожим на зарин, отправили на обследование в больницу, однако у них не было выявлено никаких последствий.

Опасный яд был обнаружен в ходе рутинной проверки. "Учреждение проверяет все входящие посылки, и данная посылка дала положительный результат на тестирование, был инициирован стандартный для такой ситуации протокол", - заявил шеф спасательной службы Менло-Парк (Калифорния).

К расследованию ситуации уже подключилось ФБР.

Зарин – сильнодействующее токсическое соединение, разрушающее нервную систему. Используется в качестве химического оружия и может быть смертельным.