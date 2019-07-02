24 Июля 2020
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Происшествия За рубежом
(2011) | Фото: chernyahovsk.su

Facebook эвакуировал часть офиса из-за посылки с веществом, похожим на зарин

Компания Facebook была вынуждена эвакуировать сотрудников из четырех зданий штаб-квартиры в Кремниевой долине после того, как в близлежащее почтовое отделение доставили посылку с нервнопаралитическим веществом. Она была адресована Facebook.

Местные СМИ отмечают, что двоих людей, которые прикасались к посылке с веществом, похожим на зарин, отправили на обследование в больницу, однако у них не было выявлено никаких последствий.

Опасный яд был обнаружен в ходе рутинной проверки. "Учреждение проверяет все входящие посылки, и данная посылка дала положительный результат на тестирование, был инициирован стандартный для такой ситуации протокол", - заявил шеф спасательной службы Менло-Парк (Калифорния).

К расследованию ситуации уже подключилось ФБР.

Зарин – сильнодействующее токсическое соединение, разрушающее нервную систему. Используется в качестве химического оружия и может быть смертельным.

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Facebook эвакуировал часть офиса из-за посылки с веществом, похожим на зарин

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Теги: facebook, зарин, посылка, эвакуация



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