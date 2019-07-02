24 Июля 2020
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Общество В России
система видеофиксации нарушений ПДД (2016) | Фото:Накануне.RU

Оператор "Платона" претендует на обслуживание всех дорожных камер

Компания миллиардера Игоря Ротенберга и "Ростеха" может стать единственным исполнителем работ по установке и обслуживанию на дорогах видеокамер.

Речь идет о структуре "РТ-инвест Транспортные системы" – операторе сервиса "Платон", который взимает плату с грузовых автомобилей.

Предложение заместитель министра транспорта Алексей Семенов направил вице-премьеру Максиму Акимову, сообщает РБК.

В письме замминистра подчеркивает, что у РТИТС есть "разветвленная телекоммуникационная, навигационно-информационная и придорожная инфраструктура", которая позволит эффективно фиксировать нарушения ПДД.

По данным издания, единственным конкурентом РТИТС стала еще одна структура "Ростеха".

Ранее стало известно, что тариф системы "Платон" повысится с 1 июля. В Минтрансе объявили о начале поэтапной индексации в соответствии с уровнем инфляции в течение ближайших трех лет.

Как сообщалось ранее, российские чиновники не первый год ищут способ увеличить отдачу от системы "Платон", собирающей плату за проезд грузовиков по федеральным трассам.

В настоящее время обсуждается ее использование для наблюдения за мусоровозами, рассказал сотрудник аппарата правительства. Эксперимент в Московской области доказал целесообразность использования "Платона" для мониторинга маршрутов перевозчиков твердых коммунальных отходов, подтвердил представитель Минтранса.

Теперь кабмин рассматривает "возможность масштабирования на всю Россию".

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Оператор "Платона" претендует на обслуживание всех дорожных камер

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Теги: платон, видеокамеры, игорь ротенберг, ростех



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