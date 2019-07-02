Оператор "Платона" претендует на обслуживание всех дорожных камер
Компания миллиардера Игоря Ротенберга и "Ростеха" может стать единственным исполнителем работ по установке и обслуживанию на дорогах видеокамер.
Речь идет о структуре "РТ-инвест Транспортные системы" – операторе сервиса "Платон", который взимает плату с грузовых автомобилей.
Предложение заместитель министра транспорта Алексей Семенов направил вице-премьеру Максиму Акимову, сообщает РБК.
В письме замминистра подчеркивает, что у РТИТС есть "разветвленная телекоммуникационная, навигационно-информационная и придорожная инфраструктура", которая позволит эффективно фиксировать нарушения ПДД.
По данным издания, единственным конкурентом РТИТС стала еще одна структура "Ростеха".
Ранее стало известно, что тариф системы "Платон" повысится с 1 июля. В Минтрансе объявили о начале поэтапной индексации в соответствии с уровнем инфляции в течение ближайших трех лет.
Как сообщалось ранее, российские чиновники не первый год ищут способ увеличить отдачу от системы "Платон", собирающей плату за проезд грузовиков по федеральным трассам.
В настоящее время обсуждается ее использование для наблюдения за мусоровозами, рассказал сотрудник аппарата правительства. Эксперимент в Московской области доказал целесообразность использования "Платона" для мониторинга маршрутов перевозчиков твердых коммунальных отходов, подтвердил представитель Минтранса.
Теперь кабмин рассматривает "возможность масштабирования на всю Россию".