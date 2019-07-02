ИГ* взяла на себя ответственность за нападение на блокпост полиции в Чечне

Террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в России и некоторых других странах мира - прим.) взяла на себя ответственность за атаку на блокпост полиции в Ачхой-Мартановском раойне Чечни, об этом пишет РБК.

Власти Чечни официально не прокомментировали эту информацию.

Как ранее сообщало Накануне.RU, днем 1 июля на блокпост полиции напал мужчина - он с ножом набросился на одного из полицейских, тот впоследствии от полученных ранений скончался в больнице.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.