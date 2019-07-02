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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
На место прибыли пожарные расчеты (2018) | Фото:Накануне.RU

В Нижневартовске крупный пожар в жилом доме на Спортивной удалось потушить только через шесть часов

В Нижневартовске пожар, случившийся в жилом доме №5а по улице Спортивной, удалось потушить только через шесть часов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сообщение о возгорании поступило в 17.32 1 июля. Из дома самостоятельно эвакуировались 66 человек. Пострадавших нет. В 19.15 пожар был локализован, в 19.30 – ликвидировано открытое горение кровли на площади 840 "квадратов", в 0.24 2 июля огонь полностью потушили, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС. Для размещения пострадавших в школе №13 развернули пункт временного размещения. Причину пожара выяснят дознаватели МЧС.

Напомним, ранее в пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что всего в 62-квартирном доме живут 190 человек. К 21.00 1 июля в пункт временного размещения обратился 121 человек, 13 из них планировали остаться. 14,9 млн руб. выделено из резервного фонда правительства Югры для оказания пострадавшим материальной помощи – распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова.

Пожар жилой дом Спортивная 5а Нижневартовск(2019)|Фото: vk.com/pojarnyi

Добавим, ранее в городе произошёл аналогичный пожар в доме по адресу Чапаева, 49.

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В Нижневартовске крупный пожар в жилом доме на Спортивной удалось потушить только через шесть часов

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Теги: Спортивная 5а, пожар, крыша



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