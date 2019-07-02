24 Июля 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
такси (2015) | Фото: Накануне.ru

В Москве объявился таксист-отравитель

Московский таксист угостил своего клиента водой с подмешанным неизвестным веществом. После злоумышленник похитил его банковскую карту и скрылся.
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Сам мужчина рассказал полицейским, что почувствовал себя плохо после напитка, предложенного водителем, а когда вышел из машины на улицу подышать, таксист сразу уехал. В итоге потерпевшему пришлось вызывать другую машину, чтобы добраться до дома.

Москвичу стало так плохо, что он обратился к медикам и его госпитализировали. Как пишет ПолитЭксперт, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", сейчас ведутся поиски злоумышленника.

Напомним, недавно в Москве был задержан отравитель, который угощал случайных прохожих газировкой с сильнодействующими веществами, а когда те теряли сознание - забирал все ценное и скрывался. Сейчас задержанного проверяют на причастность к насилию над несовершеннолетними девочками.

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В Москве объявился таксист-отравитель

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Теги: Москва, таксист, отравление, розыск



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