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Политика Приволжский ФО Пермский край
Ключи от квартиры (2017) | Фото: dobroe-an.ru

В Чайковском сдали последний долгострой

Последний долгострой в Чайковском готов к вводу в эксплуатацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минстроя Прикамья.
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На прошлой неделе краевая инспекция госстройнадзора выдала заключение о соответствии дома по ул. Декабристов, 6 всем строительным нормам. В нем смогут поселиться 182 семьи. Как пояснили в минстрое, за два года в Чайковском были введены в эксплуатацию четыре долгостроя по адресам: Сиреневый бульвар,5, Сиреневый бульвар, 3, ул. Камская, 9 и ул.Декабристов, 6.

Министр строительства Пермского края Михаил Сюткин, отметил, что решение проблем по этим объектам - результат совместной работы, в которой важную роль сыграло активное участие граждан и конструктивный диалог с представителями власти, общественной палатой, правоохранительными органами

В Прикамье за два года в эксплуатацию было введено девять проблемных домов, в которые смогли заехать 1150 семей. В этом году осенью будет сдан еще один долгострой - по ул. Челюскинцев, 23. Это первый проблемный дом, который достраивается краевыми властями с использованием региональных мер поддержки.

Отметим, что в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства, в которые вложено 4,048 трлн руб. Счетная палата подсчитала, что стоимость 58 незаконченных строек, которые относятся к ведению региональных властей, составляет 2,9 трлн руб.

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В Чайковском сдали последний долгострой

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Теги: долгострой, дольщики, михаил сюткин



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