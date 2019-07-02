Стюардесса Easyjet не пустила в самолет женщину со слишком глубоким декольте

31-летняя британка Харриет Осборн, мать двоих детей, рассказала журналистам, что ее выгнали с рейса в испанской Малаге из-за внешнего вида. Девушка говорит, что она расплакалась, была вынуждена спать на полу в аэропорту со своей подругой, прежде чем они смогли улететь домой на следующий день другим рейсом (Харриет купила новый билет за 149 фунтов стерлингов).

The Sun сообщает, что бортпроводники велели Осборн прикрыть грудь – женщина была одета в очень откровенное платье с кружевным верхом, декольте опускалось до пупка, а под ним не было нижнего белья. Харриет говорит, что ее "заставили почувствовать себя дешевкой". Источник издания сообщает, что некоторые пассажиры смутились, поскольку видели соски Осборн, хотя сама она утверждает: ее соски были прикрыты специальными наклейками. В авиакомпании Easyjet заявили, что Харриет вела себя неуважительно по отношению к члену экипажа.

Осборн сообщила, что испанская полиция допросила ее после того, как девушку сняли с рейса – таковы правила. Правда, стражи порядка никак не могли взять в толк, почему именно Харриет не пустили на борт.