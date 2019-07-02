В Кургане на две недели закрывают движение на перекрестке возле торгового центра "Звездный"

В Кургане на две недели для движения закрывают один из самых оживленных перекрестков города.

Коммунальщики будут устранять аварию на коллекторе на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарская, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Там провалился асфальт из-за сетей, которые имеют 100%-ный износ.

Этот перекресток - важная связующая дорога, по которой ежедневно проезжают тысячи машин, а также много маршрутов общественного транспорта. Из-за перекрытия в этом районе прогнозируются большие пробки автомобилей.

Перекресток закроют с 13.00 2 июля до 20.00 15 июля.