Губернатор Усс — жителям затопленного Канска: Права хотите качнуть?

Губернатор Красноярского края Александр Усс приехал в пострадавший от паводка город Канск и довольно жестко ответил на вопрос одной из жительниц города.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в городе из-за паводка. 30 июня вода в реке Кан в черте города поднялась до 439 см. В результате подтопленными оказались 117 дачных участков, 59 придомовых территорий. По этой причине 58 человек были эвакуированы.

Видеозапись со встречи Усса с местными жителями появилась в Сети. Женщина спросила, видел ли Усс размытую дорогу. "А если сейчас вода пойдет, размоет, нам вертолеты будут присылать?", - задала она резонный вопрос губернатору.

"Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и все", - заявил Усс.

На вопрос одного из жителей губернатор попытался его успокоить: "Спокойно. Давайте я вам поправлю воротничок".

Мэру глава региона посоветовал "держаться", заявив, что происходящее в городе "впечатляет". "Ну, ладно, что? Андрей Михайлович, вперед! Удачи вам. Счастливо. Держитесь. Думаю, что пик прошел. Думаю, должно быть все нормально", - заявил губернатор.

Спасатели совершают обход пострадавших домов и индивидуально разбираются с жителями Канска. Как отметил мэр, из Красноярска прибыли 42 человека из отряда спасателей. Во всех пострадавших от паводка районах дежурят подразделения полиции.