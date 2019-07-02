Медведев рассказал о новой системе оценки уровня жизни россиян

Премьер Дмитрий Медведев рассказал о информационной системе, с помощью которой Росстат с 2020 г. будет рассчитывать уровень благосостояния россиян.

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На совещании о достижении национальных целей развития в части устойчивого роста реальных доходов граждан он сообщил, что система позволяет учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, "включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования" и другие факторы.

Ранее, напомним, глава кабмина поручил регионам составить потрет бедности в каждом субъекте. Оценка причин бедности позволит более адресно подойти к мерам поддержки, заявил премьер.

На совещании премьер также рассказал о завершении первого этапа пилотного проекта по оценке причин бедности в 11 регионах. "Целью был аудит действующей социальной поддержки для тех, кто её получает. По итогам были предложены индивидуальные программы. Нужно оценить, что в конечном счёте получилось, но в целом этот опыт необходимо распространять в масштабах всей страны", - сказал Медведев.