В Зауралье осудили двух нарушителей, которые сквозь колючую проволоку "забрались" в Россию из Казахстана

В Курганской области осудили двух нарушителей, которые незаконно попали в Россию с территории Казахстана.

Обоим въезд в Россию был запрещен до 2022 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Иностранцы договорились и решили попасть в Россию по железной дороге, однако их задержали, выписав штрафы. Но через несколько дней злоумышленники вновь решили незаконно проникнуть в нашу страну - сев на такси, они искали максимально близкое расстояние к госгранице по навигатору в телефоне.

После этого они пешком через колючую проволоку все же попали на территорию Зауралья, но уже через несколько часов были задержаны пограничниками.

Суд назначил одному нарушителю 1 год и 8 месяцев колонии общего режима, а другому - 3 года и 8 месяцев колонии строгого режима.